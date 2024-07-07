Агроном Инга Болкунова поделилась с новосибирцами секретными техниками ухода за кукурузой

Постоянный уход и внимание очень важны для большого и качественный урожай. Сообщат издание «АиФ Новосибирск».

Пристальное внимание эксперт советует уделять в первую очередь побегам кукурузы, их стоит срезать или выламывать у основания. Данный способ поможет культуре качественнее развиться и сформировать початки больше нормы.

Для создания более благоприятной атмосферы для опыления специалист призывает помогать кукурузе, а именно найти уже цветущий початок и слегка приоткрыть верхушку растения, садоводам эта часть растения известна как «метелка» и неспеша обработать ей все волоски кукурузы.

Чтобы растение добилось максимального успеха в своем росте Инга Болкунова рекомендует подкармливать почву удобрениями с азотом задолго до восхода волосков на первых початках, а уже позже совершить полный переход на фосфорно-калийные удобрения и использовать их с промежутком примерно от недели до десяти дней.

Агроном также отметила, что качественная и правильная подкормка, приведёт к появлению на грядках крупных початков, а что не менее важно сформирует хорошее зерно.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирский агроном Шубина поделилась методами борьбы с вредителями.