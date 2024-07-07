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общество

Бастрыкин взял под контроль дело об оральном изнасиловании 8-летней школьницы в селе под Новосибирском

Фото: Следком России

Глава СК РФ Александр Бастрыкин проявил интерес к информации в социальных сетях по поводу изнасилования школьницы в уличном туалете 11-летним мальчиком. Сообщает канал СУ СК России по Новосибирской области.

Инцидент произошел 22 мая в селе Сосновка Новосибирской области. Во время прогулки девочку отвели в уличный туалет и изнасиловали. Сообщает местным СМИ мама школьницы.

Фото Бастрыкин взял под контроль дело об оральном изнасиловании 8-летней школьницы в селе под Новосибирском 2

«Оказывается, это уже не в первый раз в прошлом году он сорвал с неё штаны и попытался воткнуть канат, висящий на горке, ей в задний проход. Спустя время мы узнали, что были и другие пострадавшие», делится мать девочки.

Школьник также домогался до своей одноклассницы, по её словам, когда ребёнок возвращался из школы домой, парень подбежал и он снял с нее нижнее белье, но ей удалось сбежать и добраться до дома.

Теперь пострадавшая девочка ходит к психологу и пытается вернуться к нормальной жизни, а её мама намерена добиться справедливости через прокуратуру, так как, по её словам, местные правоохранители бездействуют.

Ранее Сиб.фм писал о том , что в Новосибирской области мать заявила об оральном изнасиловании 8-летней дочери.

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Роман Чугаев
Журналист

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