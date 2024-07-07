На Хилокском жилмассиве Новосибирска вновь заметили несанкционированную торговлю

В районе Хилокского жилмассива снова обнаружили незаконную торговлю.

В группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» во «ВКонтакте» появился пост с прикрепленными видео.

Женщина на видео сообщила, что рядом с кафе «Кишлак» происходила несанкционированная торговля арбузами 7 июля. Кассовых чеков нет.

Затем она сняла, как у ее дома иностранные граждане выгружают из машины разные вещи, в том числе тандыры.

Женщина решила узнать у них, что происходит во дворе ее дома. По словам мигрантов, они всего лишь передавали вещи другим людям.

«Вот так! Перестать у себя дома, в своей же стране быть терпилой!!! Не бояться и смело подходить к чужакам и в лоб им предъявлять правила поведения в НАШЕЙ стране! Вообще-то, обучать их законодательству РФ должны власти, но раз уж они этого не делают, это должны делать МЫ!» — написано в посте.

Напомним, что председатель ведомства Александр Бастрыкин потребовал возбуждения уголовного дела из-за угроз, которые жители Хилокского микрорайона получают от граждан из Средней Азии.