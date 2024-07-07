Новосибирск ожидает неделя дождей и резкого похолодания

Начиная с понедельника в столицу Сибири придут семидневные осадки, а температура воздуха опустится до +19 градусов, сообщает крупный метеосервис.

По информации экспертов жара спадёт уже с 8 июля, а вместе с прохладной погодой придут и дожди. Как пишет «Яндекс. Погода» дождливые дни будут ожидать новосибирцев всю неделю.

Аналитики прогнозируют облачную погоду в среду 10 июля и грозу в пятницу 12 июля.

Стоит отметить, что температура воздуха вернётся к привычному сибирякам состоянию уже в конце недели, а именно в воскресенье 14 июля синоптики обещают +27 градусов.

Ранее Сиб.фм писал о том, что на Новосибирскую область обрушится непогода в ближайшие дни.