Риэлторы назвали новосибирские улицы Петухова и Зорге самыми «продаваемыми»

Аналитики крупной онлайн платформы по продаже недвижимости составили рейтинг улиц Новосибирска, где больше всего продают квартир. Пишет издание «РБК Новосибирск».

Две из трёх лидирующих улиц находятся на левом берегу – это улицы Петухова и Зорге. Суммарное количество объявлений о продаже квартир в первой десятке достигает 2,3 тыс.

Третье место в списке заняла улица Владимира Высоцкого, расположенная в Октябрьском районе.

Стоит отметить тот факт, что обе лидирующие в рейтинге улицы, отличаются от своих соперников по рейтингу относительной низкой стоимостью жилья за квадратный метр: 95 и 88 тысяч рублей. Данный показатель примерно на четверть ниже среднего ценника на жильё.

Топ пять замыкают Татьяна Снеженная и Виктора Уса, средняя сумма за один квадратный метр жилища тут равна 94 тысячам рублей/кв.м.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске машину расплющило после ДТП на Петухова.