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общество

В Новосибирске хотят снести несколько кафе на улице Хилокской

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске планируют снести несколько кафе, расположенных на улице Хилокской.

На сайте мэрии Новосибирска появилась информация о том, что в Ленинском районе города планируют демонтировать самовольно нестационарный объект.

В список вошли беседка и четыре летних кафе, расположенных по адресу Хилокская, 9/1. Это решение было принято в соответствии с Положением о нестационарных объектах и на основании результатов работы комиссии по вопросам демонтажа таких объектов.

Владельцу помещений предложили самостоятельно их демонтировать. На это у него есть семь дней с момента публикации (5 июля 2024 года) сообщения на сайте администрации.

Напомним, что стали известны новые подробности об угрозах мигрантов жителям Новосибирска на Хилокском жилмассиве.

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Нина Раневская
Журналист

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