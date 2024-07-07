В Новосибирске хотят взыскать с недобросовестного подрядчика 5,4 миллионов рублей за сорванные сроки сдачи новых трамваев

Горэлектротранспорт обратился в арбитражный суд города для получения денежной компенсации от «БКМ Сибирь», так как те в свою очередь не смогли вовремя предоставить 10 трамвайных вагонов. Информацию об это сообщает РБК-Новосибирск.

МКП «ГЭТ» требует взыскать компенсацию в виде 5,4 миллионов рублей с «БКМ Сибирь» за то, что компания не смогла вовремя, а именно до 31 декабря прошлого года оказать все необходимые услуги по модернизации трамвайных вагонов.

В свою очередь руководство предприятия отмечает, что сроки были сорваны не по их вине, а из-за опозданий поставок оборудования и других комплектующих от белорусского холдинга «Белкоммаш». Год назад компании заключили договор, из которого следует белорусская компания обязуется обновить трамвайный парк столицы Сибири. По условиям сделки Новосибирск должен был получить 10 трамваев в старом кузове, а уже в этом технический парк трамвайного депо должен был увеличиться ещё на 10 трамваев, но уже с кузовом обновленного дизайна.

Стоит отметить, что «БКМ Сибирь» провели техническое обслуживание и улучшили для города 52 вагона за последние пять лет.

Ранее Сиб,фм писал о том, что из-за проблем с линией в Новосибирске встали трамваи.