В Новосибирске планируют увеличить число строителей четвёртого моста

Для того, чтобы точно уложиться в нужные сроки было принято решение, увеличить штат строителей моста через Обь. Пишет издание РБК Новосибирск.

На данный момент в строительстве моста задействовано примерно 300 человек, они ведут работы в две смены. Для окончания работ в декабре 2025 года рабочих должно быть минимум 700 человек. Сообщает пресс-службе ГК «ВИС».

«Предполагается, что концессионер сможет мобилизовать все нужные ресурсы для продолжения строительства в полном объеме после того, как стороны придут к соглашениям, которые затронут последующие условия реализации концессионного соглашения, в том числе касающихся продления срока строительства до декабря 2025 года», – объяснили в министерстве.

В пресс-служба ведомства уточнили, что переговоры по основным условия мобилизации строительных работ активно ведутся.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске блогер Дава пожелал побыстрее достроить четвертый мост.