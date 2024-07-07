В Новосибирске спасатели за час вытащили из воды четверых тонущих детей

Сотрудники МАСС смогли спасти двух восьмилетних и двух 14-летних детей. Сообщается, что они находились в акватории реки Обь в местах, не оборудованных для отдыха и купания. Информация об этом появилась в официальной группе ведомства в «ВК».

Уточнятся, что все дети были доставлены на берег и переданы родителям, кроме одного. От одного из 14-лтених подростка несло алкоголем, спасатели передали его в руки полиции.

Детям также провели инструктаж о правилах поведении на воде.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске пару унесло течением на Оби.