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общество

В Новосибирске спасатели за час вытащили из воды четверых тонущих детей

Фото: Соцсети ведомства

Сотрудники МАСС смогли спасти двух восьмилетних и двух 14-летних детей. Сообщается, что они находились в акватории реки Обь в местах, не оборудованных для отдыха и купания. Информация об этом появилась в официальной группе ведомства в «ВК».

Уточнятся, что все дети были доставлены на берег и переданы родителям, кроме одного. От одного из 14-лтених подростка несло алкоголем, спасатели передали его в руки полиции.

Детям также провели инструктаж о правилах поведении на воде.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске пару унесло течением на Оби.

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Роман Чугаев
Журналист

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