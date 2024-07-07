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вчера 22:30
общество

В Новосибирске женщине, убившей самокатчика, ужесточили наказание

ФОТО: УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В НСО

Три года назад Виктория Уржумова, значительно превысив скорость насмерть сбила самокатчика. По решению суда её приговорили, к двум годам колонии-поселения, а также она должна выплатить моральный ущерб семье погибшего.

Спустя время Виктория Уржумова будет переведена на общий режим. Причиной этому послужило плохое поведение в колонии. Требование начальник КП-22 об ужесточении наказания для девушки суд удовлетворил. Сообщает издание «Прецедент».

Стоит отметить тот факт, что уже 24 августа дама должна выйти на свободу.

Ранее Сиб.фм писал о том, что автоледи на Renault сбила 11-летнего самокатчика в Новосибирске.

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Роман Чугаев
Журналист

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