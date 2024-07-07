В Сосновом бору Новосибирска обнаружили череп неизвестного существа

В Сосновом бору Новосибирска был найден череп неизвестного существа.

В группе «Грибники и грибы НСО» во «ВКонтакте» опубликовали пост, в котором женщина рассказала, что на Учительской в Сосновом Бору Новосибирска нашла череп.

«Я сегодня тоже прогулялась по Сосновому бору на Учительской. Нашла в дебрях страшный череп», — написано в публикации.

В комментариях пользователи также не понимают, кому может принадлежать череп.

Напомним, что в Новосибирской области обнаружили поляну с несъедобными грибами из Северной Америки.