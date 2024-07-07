Власти Новосибирска планируют снести ещё несколько самовольных построек на ул.Хилокской

Как сообщает администрация муниципалитета в ближайшее время в планах полный демонтаж самовольных построек на улице Хилокской, 9/1. Речь идёт о четырёх кафе и летней беседке. Информация об этом появилось на сайте мэрии.

Исходя из Положения о нестационарных объектах, а также после ряда специальных проверок было принято решение снести данные сооружения. Объекты не удовлетворяли часть важных требований.

Владельцам помещений было дано семь дней на самостоятельный демонтаж своих построек. Время пошло с момента появления информации на официальном сайте администрации города. Таким образом, если к 12 июля 2024 года кафе и беседка не будут демонтированы владельцами, это сделает мэрия Новосибирска.

Стоит отметить, что мэрия добавила в список зданий под снос ещё две торговые палатки и один склад.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске на ул. Хилокской снесут четыре летних кафе и беседку.