Банк Уралсиб вернет до 50% стоимости заказов в ресторанах во время гастрофестиваля

Банк Уралсиб проводит акцию, в рамках которой начислит до 50% кешбэка рублями за покупки во всех кафе и ресторанах Новосибирска в период проведения гастрономического фестиваля «В Сибири – Есть!». Акция пройдет с 12 по 14 июля.

Банк стал главным спонсором развлекательного гастрофеста «В Сибири – Есть!», который соберет рестораторов Новосибирска и фермеров из разных регионов России. В программе мероприятия – фудкорт с национальной кухней, гастрономическая и ремесленная ярмарки, спортивная программа, семейные эстафеты и мастер-классы, а также концерт хедлайнера фестиваля Дмитрия Колдуна.

Для всех своих клиентов, а также гостей фестиваля Банк Уралсиб проводит специальную акцию с повышенным кешбэком. Все просто:

Откройте дебетовую карту «Прибыль»* в период с 28 июня по 14 июля или зарегистрируйте уже имеющуюся карту на странице акции.

Оплачивайте картой заказы в любых кафе и ресторанах Новосибирска (и не только на фестивале «В Сибири – Есть!») в период с 12 по 14 июля и получайте кешбэк 50% реальными деньгами до 1000 рублей на свою карту «Прибыль»**.

Также ждем гостей в шатре Банка Уралсиб на территории гастрофестиваля. Здесь есть зона отдыха, фотобудка с искусственным интеллектом, автомат со сладкой ватой и игры для всей семьи: гигантская дженга, балансир и корнхолл. Посетители смогут принять участие в мастер-классе для предпринимателей, а также получить сувениры от Уралсиба.

Ждем всех жителей Новосибирска на фестивале, будет весело и вкусно!

Реклама. ПАО «Банк Уралсиб» .ИНН 0274062111. erid:LjN8KPUdo