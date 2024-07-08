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общество

Депутат из Бердска Фируз Хасанов высказался насчет запрета на ношение никаба в Новосибирской области

Фото: Фируз Хасанов / ВК

Депутат Бердска Фируз Хасанов высказался по поводу запрета ношения никабов на территории Российской Федерации.

Он предложил губернатору Новосибирской области Андрею Травникову ввести запрет на ношение никабов в регионе. Об этом депутат написал на личной странице во ВКонтакте.

Хасанов отметил, что, учитывая текущий высокий уровень террористических угроз, такая мера является обоснованной и необходимой. По его мнению, под никабом могут скрываться мужчины или женщины, которые могут проносить запрещенные предметы, что представляет угрозу для безопасности граждан.

«Также готов вступить в рабочую группу при губернаторе Новосибирской области по разработке мероприятий в сфере миграционной политики. Ситуация с преступностью мигрантов требует радикальных мер со стороны государства, особенно в условиях внешнего давления и роста социальной напряженности в российском обществе», — написал Хасанов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске депутат Антонов высказался о запрете никабов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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