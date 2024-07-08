На улице Восход в Новосибирске заметили нашествие крыс

Большое количество крыс было замечено на одной из улиц Новосибирска.

По данным портала BFM-Новосибирск, на улице Восход жители домов №7 и №9 пожаловались на обилие крыс. По их словам, ситуация становится критической из-за продуктовых магазинов, ларьков с шаурмой и фруктами, а также контейнеров с мусором, которые расположены с этими домами.

Крысы разбегаются по всей территории, их можно заметить даже на деревьях.

Местные жители очень опасаются данной ситуации и ждут ее разрешения.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области потушили более 100 пожаров за прошлую неделю