В Новосибирской области потушили более 100 пожаров за прошлую неделю

За прошедшую неделю, с 1 по 7 июля, в Новосибирской области зарегистрировано 102 пожара.

Из них 40 случаев связаны с горением мусора и сухой растительности.

По информации МЧС по Новосибирской области, один человек получил травмы в результате бытовых возгораний, погибших нет.

Одно из происшествий случилось 2 июля в 03:47 в СНТ «Отдых-2» Советского района Новосибирска. В результате пожара в доме и постройке на дачном участке эвакуировались четыре человека, включая двух детей. Пострадавших нет.

МЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности: не оставлять без присмотра включенные электроприборы и не уходить из дома, если там находятся дети, чтобы избежать возможного ущерба от возгораний.

Ранее Сиб.фм сообщал, что семью новосибирцев эвакуировали во время массового пожара в Туапсе.