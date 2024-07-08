«Зрелище как извержение вулкана». Семью новосибирцев эвакуировали во время массового пожара в Туапсе

На Кубани произошел мощный лесной пожар. Очевидцы рассказывают, что возгорание могло произойти из-за поджога петарды. Семья новосибирцев оказались очевидцами ЧП.

Семья новосибирцев – Евгений и Елена Ковалевы и их 14-летняя дочь Анастасия – были на отдыхе в Туапсинском районе Краснодарского края в бухте Инал во время возгорания. По словам главы семейства, 7 июля туристов эвакуировали с базы отдыха из-за риска распространения огня на постройки на побережье.

«Зрелище как извержение вулкана, очень страшно, но красиво. В районе очень пахнет дымом от лесного пожара. В нашей базе по громкоговорителю объявили, что началась эвакуация. С базы вывезли около сотни человек. В целом угрозы жизни и здоровью нет», – рассказал Сиб.фм Евгений Ковалев.

Напомним, ЧП произошло в Туапсинском районе. Горит лесной массив. Площадь возгорания достигла более 10 тыс. кв.м. По предварительным данным, ЧП произошло из-за поджога петарды. Сообщалось о запуске пяти сигнальных ракет, одна из которых улетела в лес и началось возгорание. Спасатели эвакуировали отдыхающих с трех баз бухты Инал – «Афалина», «Высота», «Лазурь».