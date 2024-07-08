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общество проиcшествия

Выглядит как извержение вулкана. На Кубани срочно эвакуируют туристов из-за пожара. ПОДРОБНОСТИ

Фото: Telegram-канал selobzhidbuhtainal, Сиб.фм

На Кубани загорелись тысячи квадратов леса — туристов эвакуируют.

Как сообщили на портале 93.RU (Краснодар онлайн), вчера вечером в бухте Инал Краснодарского края загорелся лес на скале.

По словам отдыхающих стало известно, что пожар произошел после того, как туристы запустили сигнальную ракету.

Фото Выглядит как извержение вулкана. На Кубани срочно эвакуируют туристов из-за пожара. ПОДРОБНОСТИ 2

В пресс-службе МЧС России Кубани также уточнили, что на месте чрезвычайного происшествия работало 56 человек. Площадь возгорания составила 6 000 квадратных метров.

В связи с инцидентом глава Туапсинского района Сергей Бойкo дал указ об эвакуации всех отдыхающих на бухте.

Напомним, что новосибирский прокурор назвал размер ущерба от пожара на складе ГСМ.

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Валерия Митрохина
Журналист

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