Выглядит как извержение вулкана. На Кубани срочно эвакуируют туристов из-за пожара. ПОДРОБНОСТИ

На Кубани загорелись тысячи квадратов леса — туристов эвакуируют.

Как сообщили на портале 93.RU (Краснодар онлайн), вчера вечером в бухте Инал Краснодарского края загорелся лес на скале.

По словам отдыхающих стало известно, что пожар произошел после того, как туристы запустили сигнальную ракету.

В пресс-службе МЧС России Кубани также уточнили, что на месте чрезвычайного происшествия работало 56 человек. Площадь возгорания составила 6 000 квадратных метров.

В связи с инцидентом глава Туапсинского района Сергей Бойкo дал указ об эвакуации всех отдыхающих на бухте.

Напомним, что новосибирский прокурор назвал размер ущерба от пожара на складе ГСМ.