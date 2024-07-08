Новосибирские бойцы СВО спасли хорька по имени Игорь

Хорёк крайне дружелюбен к военнослужащим и ластится словно щеночек.

В младшем составе бойцов специальной военной операции появился новый участник — хорёк по имени Игорь. Об этом сообщили в сообществе «Народный Фронт | Новосибирская область».

Игорь «служит» в автомобильном батальоне и проживает в пункте временной дислокации десантников. По словам сообщества, хорёк проявляет высокую изворотливость, иногда нарушая устав.

Однако его главная задача — борьба с грызунами и защита продовольственных запасов и вещевого довольства. В то же время, Игорь демонстрирует дружелюбие к военнослужащим, проявляя преданность и ласку, как настоящий щенок.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 18-летний парень спас мужчину, который тонул на Обском море.