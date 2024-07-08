В Новосибирске 18-летний парень спас мужчину, который тонул на Обском море

В субботу, 6 июля, на Центральном пляже Обского моря 18-летний студент, приехавший в Новосибирск отдохнуть к родственникам, спас тонущего мужчину.

Тимуру 18 лет, живёт в Хакасии. Он приехал в Новосибирск к родственникам.

В субботу он находился на пляже вместе с сестрой. Молодые люди заплыли далеко от берега и заметили двух мужчин, находившихся неподалеку.

Один из мужчин не умел плавать и начал тонуть. Тимур заметил это, нырнул за ним и вытащил его на поверхность. Затем парень медленно доставил пострадавшего к берегу. Там товарищи спасённого оказали ему первую помощь.

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