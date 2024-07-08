В Новосибирске девушка разбила автомобиль в закрытом дворе

Чем все закончилось, неизвестно.

В закрытом дворе Новосибирска по адресу улица Гэсстроевская, 2, в Кировском районе неизвестная девушка напала на чужой автомобиль и разбила его.

На кадрах видно, как девушка сначала разбивает одно из передних окон автомобиля зонтиком, а затем принимает за лобовое стекло.

Очевидцы угрожают вызвать правоохранителей.

Причина действий девушки неизвестна. Чем все закончилось — также остается загадкой.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске и области на прошлой неделе зафиксировали 456 преступлений.