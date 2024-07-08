В Новосибирске и области на прошлой неделе зафиксировали 456 преступлений

Сумма ущерба по преступлениям, совершенным с использованием IT-технологий, составила более 87 миллионов рублей.

На прошлой неделе в Новосибирской области было зафиксировано 456 преступлений. Об этом пишет РБК-Новосибирск со ссылкой на оперативное совещание в правительстве региона.

Половина из них (203 случая) относится к кражам чужого имущества. Каждое третье преступление (171 случай) было совершено с использованием информационных технологий, что привело к общему ущербу более 87 миллионов рублей.

Также был выявлен факт незаконной игорной деятельности, в результате чего было изъято 113 единиц игрового оборудования. Всего раскрыто 147 преступлений.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители новосибирского посёлка Матвеевка жалуются на ремонт дорог.