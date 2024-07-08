Жители новосибирского посёлка Матвеевка жалуются на ремонт дорог

Жители СНТ «Кедр» из южной части Первомайского района вновь просят чиновников отремонтировать единственную дорогу, которая пребывает в ужасном состоянии. Власти пообещали засыпать ямы к концу июня, но представители садовых товариществ дорожников так и не увидели.

По словам авторов обращения, улицы Одоевского и Твардовского, которые переходят одна в другую и по которым ходит весь общественный транспорт между Большевистской и садовыми товариществами южной Первомайки планировалось отремонтировать в один заход. Но если улицу Одоевского, которая проходит через Матвеевский разъезд и микрорайон «Южный», все же починили, то на Твардовского не засыпали даже ямы.

Группа ВК «Моя Первомайка» выложила несколько видео, снятых видеорегистратором, где виден «лунный рельеф» улицы Твардовского – хуже всего состояние участка за поворотом на «Кедр». Отремонтировали, по словам местных жителей, только ту часть, которая прилегает к железнодорожному переезду.

Администрация Первомайского района на запрос жителей СНТ ответила, что небольшие ямы и выбоины будут заделаны щебнем и битумной эмульсией, а крупные – у переезда – уже отремонтированы. Срок исполнения не уточняется.

«Улица Твардовского – это еще одна жертва ямочного ремонта, который, с одной стороны, проводится часто, а с другой, приходит в негодность еще быстрее, – говорит Сиб.фм жительница района Светлана, неоднократно обращавшаяся в администрацию по поводу ремонта. – Летний сезон еще не закончился, а там уже все поплыло и уползло непонятно куда».

Она добавила, что хуже всего становится тогда, когда проходит дождь и дорожное покрытие оказывается скрыто водой – ливневой канализации здесь тоже нет. В этом году ее пытались отремонтировать, но только на некоторых участках, например, в районе медцентра. Но на большей части улицы ливневки нет вообще, поэтому водители (да и пешеходы тоже), не могут разглядеть, где есть яма, а где ее нет. Особенно в темное и пасмурное время.

Не получив отклика со стороны районной и городской администрации, жители улицы Твардовского обратились в Центр управления регионом Новосибирской области.

Не так давно, напомним, благодаря вмешательству прокуратуры дорожники уложили тротуар для пешеходов на улице Клубной вблизи остановки «Криводановский карьер», куда после переноса остановочного павильона горожане вынуждены были ходить по проезжей части.