В Новосибирске в Ленинском районе уложили тротуар после визита прокуратуры

Благодаря прокуратуре в Ленинском районе уложили тротуар.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что после визита ведомства в Ленинском районе рядом с остановкой общественного транспорта «Криводановский карьер» уложили тротуар для пешеходов.

“Провели проверку по обращению местного жителя о том, что по пути на остановку на улице Клубная пешеходы вынуждены идти по проезжей части ввиду отсутствия тротуара”, — объяснили в прокуратуре НСО.

Тогда ведомство внесло представление ответственному лицу, после чего строительство этого объекта внесли в план работ.

Напомним, что новосибирская прокуратура оштрафовала МУП «Спецавтохозяйство» из-за возгорания мусорного полигона