Под Новосибирском корову спасли при помощи автокрана

В селе Кыштовка Новосибирской области возникла проблема с бродячим скотом.

Один из случаев произошел недавно, когда буренка провалилась на деревянном мостике возле туберкулезного отделения Центральной районной больницы.

По данным издания «Правда Севера», инцидент завершился благополучно благодаря оперативным мерам. Владелец животного будет нести ответственность за бродяжничество коровы, повреждение мостка и использование автокрана для спасения животного.

Местные жители выразили недовольство из-за частых случаев появления бродячих коров на улицах села, которые пугают детей, наносят ущерб заборам и технике своими рогами.

В ответ на происходящее администрация Кыштовского сельсовета напомнила о необходимости соблюдения правил по выпасу скота в специально отведенных для этого местах. В случае нарушения предусмотрены штрафные санкции в рамках административного кодекса: от 500 до 1000 рублей для граждан, от 1000 до 3000 рублей для должностных лиц и от 3000 до 5000 рублей для юридических лиц.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области коровы слепнут из-за мух-коровниц.