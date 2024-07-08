Появился рейтинг улиц Новосибирска, где продается больше всего жилья

В Новосибирске назвали улицы, где продается больше всего жилья.

По информации РБК-Новосибирск, местные риелторы составили рейтинг самых «продаваемых» улиц города.

Так, на первом месте оказалась улица Петухова — всего там выставлено на продажу 390 квартир.

Следующей идет улица Зорге, где зафиксировано 300 предложений. И на третьем месте оказалась улица Владимира Высоцкого в Октябрьском районе — там продают 240 квартир.

Напомним, что Новосибирск вошел в топ-10 городов-миллионников России по рейтингу цифровизации