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недвижимость общество

Появился рейтинг улиц Новосибирска, где продается больше всего жилья

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске назвали улицы, где продается больше всего жилья.

По информации РБК-Новосибирск, местные риелторы составили рейтинг самых «продаваемых» улиц города.

Так, на первом месте оказалась улица Петухова — всего там выставлено на продажу 390 квартир.

Следующей идет улица Зорге, где зафиксировано 300 предложений. И на третьем месте оказалась улица Владимира Высоцкого в Октябрьском районе — там продают 240 квартир.

Напомним, что Новосибирск вошел в топ-10 городов-миллионников России по рейтингу цифровизации

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Валерия Митрохина
Журналист

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