Составлен социально-демографический портрет туристов в Новосибирске

В Новосибирске составили социально-демографический портрет приезжих туристов.

Как сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на данные министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, стал известен социально-демографический портрет туристов, которые приезжают в регион.

Так, наибольшее количество туристов приезжает в возрасте от 18 до 44 лет. Они не состоят в браке и не имеют детей, а их индивидуальный доход колеблется от 30 до 90 тысяч рублей, либо семейный доход превышает 110 тысяч рублей.

Также, согласно данным, в летний период 51% туристов оказываются женщинами с высшим образованием, не состоящими в браке, но имеющими детей. Однако зимой 56% составляют мужчины с высшим образованием, тоже не в браке и без детей.

Напомним, что новосибирцы тратят на одежду от 5 до 10 тыс руб в квартал.