Студенты из Новосибирска создают искусственный интеллект, способный видеть и слышать

Студенты и исследователи из Новосибирска активно разрабатывают инновационные проекты в рамках "Большой математической мастерской", организованной Математическим центром в Академгородке при поддержке Правительства Новосибирской области.

Этот проект направлен на интеграцию молодых специалистов и студентов в сферу науки и технологий.

На мероприятии открытия, которое прошло в Новосибирском государственном университете, вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова выразила поддержку и пожелала успехов командам в сотрудничестве с промышленными партнерами. Основная задача проекта — создание мультимодальных систем искусственного интеллекта, способных видеть, слышать и адаптировать свои навыки к различным задачам. Эти технологии могут применить в различных сферах, от медицины и промышленности до автономного управления и научных исследований.

Мастерская проводится с участием студентов и школьников из разных регионов России и за рубежом. Она охватывает несколько городов, включая Томск, Тюмень, Майкоп и Омск. В рамках мероприятия планируется реализация более 40 проектов, направленных на решение актуальных задач, поставленных индустрией.

Мероприятия "Большой математической мастерской" продлятся до 23 июля и станут основой для будущих научных и инновационных разработок, а также заявок на гранты и создание новых технологий.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ученые из Новосибирска запатентовали суперконденсатор из скорлупы кедрового ореха.