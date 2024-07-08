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общество

В аэропорту Новосибирска задержали иностранца вывозившего 1,8 млн рублей в Узбекистан

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В ходе таможенного досмотра рейса в Узбекистан из аэропорта Толмачёво в Новосибирске сотрудники предотвратили попытку незаконного вывоза крупной суммы денег.

24-летний гражданин Кыргызстана, направлявшийся в Фергану, выбрал для проверки «зеленый коридор», не декларируя наличие денежных средств. Однако при досмотре его багажа было обнаружено около 1,8 миллиона рублей. Деньги обнаружили при помощи кинолога и служебной собаки по кличке Баяра. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

По законодательству, наличные средства, превышающие эквивалент 10 тысяч долларов США, должны быть декларированы. В данном случае сумма незадекларированных средств составила 900 150 рублей. В отношении гражданина возбуждено административное дело по статье 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Изъятые денежные средства находятся под удержанием до решения суда.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в центре Новосибирска дома остались без света из-за дождя.

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Игорь Кириченко
Журналист

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