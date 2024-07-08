В Новосибирске авария на Советском шоссе закончилась дракой

Во время ДТП в Новосибирске произошла драка.

В группе “ACT-54” социальной сети “ВКонтакте” опубликовали запись, сообщив о том, что на Советском шоссе в Новосибирске водитель тонированного седана Toyota Mark II не справился с управлением из-за мокрого асфальта и врезался в стоящий на светофоре седан Toyota Camry.

“За рулем был 20-ти летний парень без прав и страховки, но два взрослых пьяных пассажира из Camry начали пинать и бить парня с двух сторон. Как итог, скорая его забрала с собой для снятия побоев!” ‒ написали очевидцы.

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.

Напомним, что в Ленинском районе Новосибирска в ДТП погиб 24-летний мотоциклист