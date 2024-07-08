В Новосибирске и области июль начался со случаев смерти на воде

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области 8 июля начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов сообщил о трагичных случаях на «диких» пляжах.

Несмотря на завершение аномальной жары, в июле уже утонули два человека.

«Два происшествия случились 1 июля, утонули два человека. Как и в предыдущие недели, гибель произошла в местах одиночного купания и неорганизованного отдыха людей», – сообщил Орлов.

Он добавил, что риск происшествий на водоемах остается высоким, несмотря на прогнозируемые дожди в течение всей недели.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске прокуратура нашла нарушения у перевозчика после пожара.