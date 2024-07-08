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общество

В Новосибирске ищут водителя автомобиля, из которого визжали девушки

Фото: t.me/teleact54

На Красном проспекте в Новосибирске произошел инцидент с участием необычного кортежа, который привлек внимание местных жителей.

Поздно вечером мимо проезжающих автомобилей и пешеходов пронеслись автомобили, из окон которых визжали девушки. Из-за этого поступило обращение в полицию. Правоохранители в настоящее время разбирается в обстоятельствах происшествия.

Информация о случившемся появилась в телеграм-канале АСТ-54. Госавтоинспекция начала проверку и работает над установлением личности водителей с целью привлечения их к административной ответственности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в двух районах Новосибирска из-за ремонта перекроют движение транспорта.

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Игорь Кириченко
Журналист

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