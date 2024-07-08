В Новосибирске из-за ливня остановились трамваи

В результате сильного ливня в Новосибирске больше всего пострадал Заельцовский район.

Городские службы уже приступили к ликвидации последствий непогодыю. Об этом сообщила городская мэрия.

На площади Калинина в 11:58 произошло подтопление проезжей части, что привело к приостановке движения трамваев. В 12:50 транспортные маршруты были восстановлены.

В частном секторе по адресам ул. Калинина, 212, и ул. 2-й Сухарной, 22, зафиксированы подтопления участков жилых домов. На ул. Декоративной прошел размыв дорожного покрытия из-за проливного дождя, что затруднило движение транспорта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что больше 100 дачных участков затопило в Новосибирской области.