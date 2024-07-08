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проиcшествия

В Новосибирске мужчина зарезал посетителя кафе в Октябрьском районе

Фото: СУ СК по НСО

Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.

По данным следствия, ночью 6 июля около кафе в Октябрьском районе Новосибирска между обвиняемым и посетителем заведения произошёл конфликт. В ходе ссоры обвиняемый нанес 46-летнему мужчине множественные ножевые ранения. Потерпевший скончался в медицинском учреждении.

Известно, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия для дальнейшего сбора доказательств.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске авария на Советском шоссе закончилась дракой.

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Игорь Кириченко
Журналист

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