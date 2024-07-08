В Новосибирске на чемпионате мира по бильярду примут участие страны БРИКС

В ноябре этого года в новосибирском Экспоцентре состоится чемпионат мира по бильярдному спорту.

В соревнованиях примут участие команды из стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Эфиопия), Шанхайской организации сотрудничества (Россия, Индия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Иран), а также представители других стран. Всего ожидается участие представителей 30 государств. Об этом пишет РБК-Новосибирск со ссылкой на пресс-службу регионального Минспорта.

Чемпионат пройдет с 17 по 24 ноября и станет вторым в истории региона. Впервые такие соревнования проходили в Новосибирске в 2009 году. В чемпионате примут участие 50 тренеров и судей, 120 игроков, а также многочисленные зрители как на трибунах, так и онлайн.

В 2024 году в регионе пройдет более 100 спортивных состязаний всероссийского уровня и девять международных турниров по волейболу, хоккею, карате, греко-римской борьбе, киокусинкай и бильярдному спорту. Министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов сообщил, что за первое полугодие 2024 года в регионе прошло уже 500 соревнований.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области в этом году откроют восемь площадок занятий самбо.