В Новосибирске на Первомайке вандалы разгромили три «умные» остановки

«Умные» остановки разгромили в Новосибирске.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “Подслушано Первомайка” сообщили о том, что в Первомайском районе Новосибирска разгромили три “умные” остановки.

На фото видно, как повсюду рассыпано разбитое стекло от остановки на улице Твардовского, также повреждена кнопка SOS.

В комментариях под постом рассказали, что это не единичный случай и подобное заметили также на улицах Весеннем и Звёздном.

Кто совершил подобное – пока неизвестно, но местные жители написали, что надеются на то, что эти люди будут наказаны.

Напомним, что в Новосибирске с компании хотят взыскать 5,4 млн руб за срыв поставки трамваев