В Новосибирске с компании хотят взыскать 5,4 млн руб за срыв поставки трамваев

За срыв поставки трамваев с компании хотят взыскать 5,4 миллионов рублей.

Как сообщает портал РБК-Новосибирск, Горэлектротранспорт обратился в арбитражный суд с требованием денежной компенсации от «БКМ Сибирь» в размере 5,4 миллионов рублей.

Уточняется, что подрядчик должен был поставить вагоны до 31 декабря прошлого года.

Руководство компании ответило, что срыв сроков случился из-за опоздания поставок оборудования и других комплектующих от белорусского холдинга «Белкоммаш».

Напомним, что в Новосибирской области построят временный полигон ТКО за 30 млн руб