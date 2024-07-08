В Новосибирске планируют увеличить число рабочих на стройке нового моста

На стройке четвертого моста планируют увеличить число рабочих.

Как сообщает портал РБК-Новосибирск, на стройке четвертого моста через реку Обь планируют увеличить число рабочих.

В пресс-службе ГК "ВИС" отметили, что сейчас на стройке моста работают около 300 человек в две смены, при этом для завершения работ к декабрю 2025 года рабочих должно быть не менее 700.

В свою очередь, пресс-служба министерства транспорта Новосибирской области сообщила, что стороны концессионного соглашения регулярно ведут переговоры по условиям мобилизации строительных работ.

Напомним, что в Новосибирске переустановили около 1,5 км тротуаров на Октябрьском мосту