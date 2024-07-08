В Новосибирске рассказали о допрасходах в 900 млн рублей на четвертый мост через Обь

Вложение данных средств позволило не остановить работы на фоне прекращения финансирования со стороны Минтранса региона.

Концессионер ООО «Сибирская концессионная компания» объявил о вложении 900 млн рублей в строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Об этом сообщает «РБК Новосибирск» с ссылкой на ГК «ВИС».

Средства были направлены на зарплаты рабочих, оплату услуг субподрядных организаций, содержание объекта и арендные платежи. Это позволило сохранить темпы работ после прекращения финансирования со стороны Минтранса региона.

В настоящее время стороны обсуждают условия дальнейшей реализации концессионного соглашения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске планируют увеличить число рабочих на стройке нового моста.