В Новосибирске судят студента-диверсанта за поджог релейных шкафов

На момент совершения преступлений студенту было 17 лет.

Областной суд Новосибирска начал рассмотрение уголовного дела против 18-летнего студента Павла Бугая, обвиняемого в поджогах релейных шкафов и контейнеров с телекоммуникационным оборудованием. Судебное заседание состоялось 8 июля 2024 года.

По данным следствия, студент совершил преступления по заказу неустановленного лица, получив предложение о заработке в мессенджере. Бугай признал свою вину.

Ущерб от преступлений оценен в 321 000 рублей для ОАО «РЖД» и 481 4574,14 рублей для ООО «Tele2 Мобайл».

Ранее Сиб.фм сообщал, что суд Новосибирска вынес приговор 16 местным жителям по делу о незаконных валютных операциях.