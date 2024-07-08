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общество

В Новосибирске судят студента-диверсанта за поджог релейных шкафов

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

На момент совершения преступлений студенту было 17 лет.

Областной суд Новосибирска начал рассмотрение уголовного дела против 18-летнего студента Павла Бугая, обвиняемого в поджогах релейных шкафов и контейнеров с телекоммуникационным оборудованием. Судебное заседание состоялось 8 июля 2024 года.

По данным следствия, студент совершил преступления по заказу неустановленного лица, получив предложение о заработке в мессенджере. Бугай признал свою вину.

Ущерб от преступлений оценен в 321 000 рублей для ОАО «РЖД» и 481 4574,14 рублей для ООО «Tele2 Мобайл».

Ранее Сиб.фм сообщал, что суд Новосибирска вынес приговор 16 местным жителям по делу о незаконных валютных операциях.

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Игорь Кириченко
Журналист

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