В Новосибирской области начали находить грибы в виде фаллосов

Жительница Новосибирска обнаружила в Караканском бору грибы в виде фаллосов.

38-летняя жительница Новосибирска Ольга в этот уик-энд собирала грибы в Караканском бору. По словам женщины, она обнаружила грибы необычной формы.

«Вот такие грибочки растут у нас в Новосибирской области», — с иронией написала женщина в соцсетях.

Сибирячка говорит, что гриб на фото – это веселка обыкновенная.

«Базидиальный гриб рода весёлка из группы гастеромицетов. Близкий родственник дождевиковых грибов», — пояснила Ольга.

Весёлка растёт на почве в лиственных лесах, особенно часто в широколиственных, среди кустарников. Сапротроф, но может образовывать микоризу с дубом, буком и некоторыми кустарниками. Распространён в умеренной зоне почти всех континентов; в России — в Европейской части, Сибири, на Дальнем Востоке.

Напомним, что в Новосибирской области обнаружили поляну опасных американских грибов