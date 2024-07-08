В Новосибирской области начали находить грибы в виде фаллосов

Жительница Новосибирска обнаружила в Караканском бору грибы в виде фаллосов.
38-летняя жительница Новосибирска Ольга в этот уик-энд собирала грибы в Караканском бору. По словам женщины, она обнаружила грибы необычной формы.
«Вот такие грибочки растут у нас в Новосибирской области», — с иронией написала женщина в соцсетях.
Сибирячка говорит, что гриб на фото – это веселка обыкновенная.
«Базидиальный гриб рода весёлка из группы гастеромицетов. Близкий родственник дождевиковых грибов», — пояснила Ольга.
Весёлка растёт на почве в лиственных лесах, особенно часто в широколиственных, среди кустарников. Сапротроф, но может образовывать микоризу с дубом, буком и некоторыми кустарниками. Распространён в умеренной зоне почти всех континентов; в России — в Европейской части, Сибири, на Дальнем Востоке.
Напомним, что в Новосибирской области обнаружили поляну опасных американских грибов