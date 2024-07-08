В Новосибирской области наказали обманувшего государство на 1,2 млн рублей фермера

Мужчина уже вернул все деньги, которые ему удалось выманить у государства.

Суд приговорил жителя села Кыштовка, который подал ложные сведения о своей фермерской деятельности для получения государственной выплаты в 1,2 миллиона рублей, к условному лишению свободы на три года. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы безопасности.

Кешинян М. признан виновным по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведомство отметило, что мужчина вернул все полученные деньги. Выплата, которую он получил, предназначалась для строительства жилья сельским жителям, занимающимся крестьянско-фермерской деятельностью.

Чтобы обмануть систему, Кешинян ухудшил жилищные условия своей семьи и зарегистрировал жену с ребенком по фиктивному адресу, не соответствующему их реальному месту проживания. Как результат, из бюджета Кыштовского района было перечислено более 1,2 миллиона рублей на его счет.

Полиция оперативно выявила эту схему, после чего возбудила уголовное дело против мужчины.

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