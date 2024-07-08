В Новосибирской области умер бывший министр ЖКХ региона Евгений Ким

Евгений Ким, бывший министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области, скончался в возрасте 63 лет.

Соболезнования родным и близким выразили губернатор и члены Правительства региона.

Прощание с Евгением Кимом проведут в Новосибирске в прощальном зале на улице Кропоткина, 112. Дата и время прощания — вторник, 9 июля, в 12:00.

Евгений Ким родился 23 декабря 1960 года в Сахалинской области. В 1988 году он окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта.

Евгений Ким начинал карьеру как слесарь и инженер, затем возглавлял учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство Калининского района». После работал заместителем мэра департамента энергетики и ЖКХ Новосибирска.

С 2014 по 2018 годы он занимал пост министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области. В период с 2019 по 2023 годы Евгений Ким работал исполнительным директором Фонда модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований региона.

В 2022 году ему было присвоено звание Заслуженного работника ЖКХ Новосибирской области.

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