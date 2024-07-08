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проиcшествия

В приемной семье под Новосибирском погибла 15-летняя девочка

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Барабинском районе Новосибирской области погибла 15-летняя девочка.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает Следственный комитет Новосибирской области.

По информации источника, трагедия произошла в пятницу, 5 июля. Погибшая воспитывалась в приемной семье вместе с другими детьми.

Министерство труда и социального развития Новосибирской области сообщило, что семья была благополучной. Причины гибели пока не установлены.

Ранее Сиб.фм сообщал, что троих детей унесло течением в Новосибирской области во время купания.

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Игорь Кириченко
Журналист

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