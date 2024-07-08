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общество

Жители Новосибирска 11 июля столкнутся с изменениями в магнитосфере

Фото: pxhere.com

Также метеочувствительные сибиряки могут ощутить недомогания 14 июля.

Во второй половине недели новосибирцы столкнутся с изменениями в магнитосфере. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Колебания в атмосфере начнутся в четверг, 11 июля. Специалисты отмечают, что в этот день магнитосфера будет возбужденной.

Также метеочувствительные жители Сибири могут ощутить недомогания 14 июля. Лаборатория сообщает, что магнитосфера будет возбужденной и в этот день.

Рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями заранее подготовить необходимые лекарства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в центре Новосибирска дома остались без света из-за дождя.

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Игорь Кириченко
Журналист

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