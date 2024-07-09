Актер из Новосибирска Павел Поляков уволился из театра «Красный факел»

Новосибирский актер ушел из театра «Красный факел».

Как сообщает портал «Весь Искитим» со ссылкой на личную страницу новосибирского актера Павла Полякова в социальной сети «ВКонтакте», артист принял решение уйти из театра «Красный факел».

«Прощай мой Красный факел! Спустя 15 лет счастья. Уверен, что у тебя все будет хорошо. Люблю», — написал он.

Известно, что Павел отдал театру 15 лет службы, он был задействован в главных ролях десятков спектаклей.

Напомним, что новосибирский актер Прилучный хочет забрать детей от Муцениеце, чтобы не платить алименты