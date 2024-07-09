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общество

Бердский депутат предложил запретить ношение никаба в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

О запрете никаба высказался депутат Новосибирской области.

Член Совета депутатов города Бердска Фируз Хасанов опубликовал на своей личной странице в социальной сети “ВКонаткте” запись о предложении запретить мусульманский женский головной убор никаб, который закрывает лицо.

"Учитывая текущий высокий уровень террористических угроз в стране, считаю данную меру обоснованной и необходимой", — отметил Хасанов в публикации.

Он также уточнил, что под данным видом одежды могут скрываться мужчины, а женщины — проносить запрещенные предметы.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске депутат Антонов высказался о запрете никабов

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Валерия Митрохина
Журналист

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