Бердский депутат предложил запретить ношение никаба в Новосибирской области

О запрете никаба высказался депутат Новосибирской области.

Член Совета депутатов города Бердска Фируз Хасанов опубликовал на своей личной странице в социальной сети “ВКонаткте” запись о предложении запретить мусульманский женский головной убор никаб, который закрывает лицо.

"Учитывая текущий высокий уровень террористических угроз в стране, считаю данную меру обоснованной и необходимой", — отметил Хасанов в публикации.

Он также уточнил, что под данным видом одежды могут скрываться мужчины, а женщины — проносить запрещенные предметы.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске депутат Антонов высказался о запрете никабов