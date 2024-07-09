Чиновник и доярка из Новосибирской области получили награды от Путина

8 июля Владимир Путин подписал указ о награждении россиян из разных регионов государственными наградами.

Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации, среди награждённых есть жители Новосибирской области.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» получили доярка ООО «Раздольное» Марина Артюхова и директор АО «Бердский строительный трест» Александр Воронин. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством I степени» удостоились директор МУП «Горводоканал» Новосибирска Юрий Похил, индивидуальный предприниматель из Новосибирской области Роман Колосов и дежурная по ж/д станции Болотная Юлия Кравчук.

Звание «Заслуженный работник транспорта РФ» получили начальник участка Инской ж/д станции Евгений Сабитов, дежурная по ж/д станции Обская Альбина Парахневич, а также дежурная по станции Болотная Людмила Шатрова.

Уполномоченная по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева была награждена орденом Почета.

Ранее Сиб.фм сообщал, что бывший глава Советского района Новосибирска Шварцкопп награжден медалью.