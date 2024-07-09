Дарья Зарубенкова из Новосибирска выиграла первенство России по плаванию среди юниоров

Дарья Зарубенкова из Новосибирска победила на первенстве России по плаванию среди юниоров на дистанции 200 метров в стиле на спине.

Она опередила свою соперницу, занявшую второе место, более чем на две секунды. Спортсменка продемонстрировала отличный результат.

«Гордимся и радуемся очередному успеху воспитанницы СШОР «Центр Водных Видов Спорта», тренера Анны Николенко и Федерации плавания Новосибирской области», — говорится в сообщении мэрии города.

В течение недели, с 8 по 12 июля, 900 спортсменов из 60 регионов России соревнуются за медали на соревнованиях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на чемпионате мира по бильярду примут участие страны БРИКС.