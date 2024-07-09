Глава СК поручил возбудить дело из-за избиения жителя Новосибирска с длинными волосами

Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения новосибирца.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “ACT-54” опубликовали запись, в которой рассказали, что в эти выходные в СНТ “Кедр” в Новосибирске двое неизвестных решили выяснить отношения с 16-летним парнем, который отдыхал со своей мамой.

Мужчинам не понравилось то, что у сибиряка были длинные волосы и напали на юношу. После избиения мама сразу обратилась в полицию за помощью.

В связи с чем глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался информацией из новосибирских СМИ об избитом двумя мужчинами подростке.

“А.И. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Бадулину А.Н. возбудить уголовное дело, представить доклад об установленных обстоятельствах, а также принять исчерпывающие меры, направленные на задержание нападавших”, — сообщили в пресс-службе СК.

Напомним, что Бастрыкин взял под контроль дело об оральном изнасиловании 8-летней школьницы в селе под Новосибирском